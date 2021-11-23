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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где Моуринью продолжит карьеру после увольнения из «Ромы»

23 Ноября 2021 • 16:02 Комментировать

Можно по-разному относиться к Жозе Моуринью из-за его характера, но спорить с тем, что португалец входит в список топ-тренеров, может только глупец. Послужной список Особенного говорит сам за себя – миллионы тренеров в мире мечтают, чтобы их тоже называли «физруками» при таком количестве титулов.  Моуринью остаётся топ-тренером, хотя в последние годы его карьера идёт по нисходящей. Португалец не смог вернуть «Манчестер Юнайтед» на высокий уровень, пускай он и принёс клубу трофеи Кубка лиги и Лиги Европы. А вот «Тоттенхэму» Моуринью трофеев не принёс, хотя его приглашали в северный Лондон именно ради этого.

Минувшим летом Жозе Моуринью начал новое приключение в «Роме». Нынешний сезон команда начала с шести подряд побед и показалось, что, возможно, Моуринью после неудач в нескольких клубах, наконец, нашёл место, где он сможет добиться успеха. Впрочем, результаты достаточно быстро сменились не неудачные, и мы увидели прежнего колючего Жозе, не устающего подчёркивать, что клубу нужны трансферы. Поговаривают, что у португальца уже имеется конфликт со спортивным директором Тьяго Пинту. Есть ощущение, что союз Моуринью и «Ромы» получится не очень долгим. Куда же отправится Особенный дальше?

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Уже сейчас напрашивается вариант с «Ньюкаслом». Английский клуб недавно получил новых владельцев – клуб выкупил консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Финансовые ресурсы новых руководителей «сорок» наводят на мысли о том, что в Англии и Европе в перспективе может появиться новый топ-клуб. В «Ньюкасле» уже говорили о намерении бороться за сильнейших футболистов, но прежде в клубе хотят улучшить инфраструктуру.

«Ньюкасл» и Жозе Моуринью – идеальный союз. Португальский тренер получит клуб, в котором он сможет рассчитывать на дорогостоящие покупки – то, чего Особенному так не хватало в последних местах его работы. При этом от Моуринью никто не будет требовать результата здесь и сейчас, ведь «Ньюкасл» ещё не один сезон проведёт в периоде становления. Широкие возможности, отсутствие давления и возможность стать тренером, который в перспективе сделает «Ньюкасл» большой командой. Заманчиво, правда? И всё это в Англии, где Моуринью наверняка хочет что-то доказать руководителям трёх клубов, в которых он работал раньше.

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«Ньюкасл», в свою очередь, получит не просто топ-тренера, а большую фигуру из футбольного мира. Жозе Моуринью является настоящим магнитом для медиа и общественности. Иметь такого тренера для клуба, который только начинает свой большой путь, - серьёзный плюс. С Моуринью у руля интерес к «Ньюкаслу» будет гораздо более высоким.

Недавно главным тренером «Ньюкасла» стал Эдди Хау. Это молодой специалист, который известен по успешной работе с «Борнмутом» - он преодолел с командой путь от четвёртого дивизиона до дебюта в Премьер-лиге. В элите английского футбола «вишни» провели пять сезонов. Хау – интересная личность, и сейчас он оказался во вполне привычных для себя условиях, ведь «Ньюкасл» борется за сохранение прописки в элите. Но потянет ли Хау более высокие задачи, которые «сороки» начнут ставить перед собой в ближайшие годы? Большой вопрос. Когда «Ньюкаслу» понадобится тренер под более серьёзные цели, они могут обратиться к Жозе Моуринью. Пару недель назад португалец сказал, что у него особая эмоциональная связь с «Ньюкаслом». Быть может, Моуринью таким образом сделал намёк новым владельцам клуба?

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Ньюкасл Жозе Моуринью
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