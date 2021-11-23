Всё идёт к тому, что Маурисио Почеттино станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». По данным talkSPORT, в Париже уже готовятся к уходу аргентинского специалиста. Похоже, удерживать Почеттино на «Парк не Пренс» руководители гранда Лиги 1 не собираются. Отмечаются, что аргентинский тренер готов приступить к работе с «красными дьяволами» уже сейчас.

Стоит напомнить, что на фоне неудовлетворительных результатов из «Манчестер Юнайтед» был уволен Уле Гуннар Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.