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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот дал согласие на переход в «Рому»

18 Ноября 2021 • 10:25 Комментировать (1)

Португальский защитник Диогу Далот близок к переезду в итальянскую Серию А. Как сообщают журналисты Calciomercato, игрок «Манчестер Юнайтед» ответил согласием на предложение «Ромы». Диогу хочет выступать под руководством своего соотечественника Жозе Моуринью.

Далота могут продать уже в январе, если на «Олд Траффорд» переедет Киран Триппьер. Ранее стало известно, что манкунианцы вступили в переговоры с агентом английского латераля.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Далота составляет десять миллионов евро. Португалец связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до конца сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Диогу Далот
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sgfdf9
18 Ноября 2021 в 10:41
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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