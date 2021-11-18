Далот дал согласие на переход в «Рому»

Португальский защитник Диогу Далот близок к переезду в итальянскую Серию А. Как сообщают журналисты Calciomercato, игрок «Манчестер Юнайтед» ответил согласием на предложение «Ромы». Диогу хочет выступать под руководством своего соотечественника Жозе Моуринью.

Далота могут продать уже в январе, если на «Олд Траффорд» переедет Киран Триппьер. Ранее стало известно, что манкунианцы вступили в переговоры с агентом английского латераля.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Далота составляет десять миллионов евро. Португалец связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до конца сезона-2022/2023.