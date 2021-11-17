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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Робертсон рискует пропустить матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»

17 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать

Центральный матч ближайшего тура чемпионата Англии будет проходить на «Энфилде». На этом стадионе в субботу вечером отношения выяснят «Ливерпуль» и «Арсенал». За мерсисайдскую команду рискует не сыграть левый защитник Эндрю Робертсон, о чём на своих страницах сообщает The Times. Робертсон получил повреждение подколенного сухожилия в игре сборной Шотландии против Дании.

По данным источника, Эндрю Робертсон во вторник проходил обследование. Выяснилось, что его травма несерьёзна, но Юрген Клопп всё же предпочитает не рисковать здоровьем основного игрока. Ожидается, что слева в обороне сыграет Костас Цимикас.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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