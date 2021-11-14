«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Юнайтед», а потому будет продан в грядущее трансферное окно.

По сведениям портала Goal.com, манкунианцы не станут продлевать трудовое соглашение с вингером и хотят оформить его продажу в январе, чтобы не потерять футболиста бесплатно по завершении сезона. «Красные дьяволы» уже обозначили сумму, за которую отпустят Лингарда. «МЮ» планирует выручить с трансфера 10 миллионов фунтов (~12 млн евро).

В числе претендентов на Джесси фигурируют «Ньюкасл», «Эвертон» и лондонский «Вест Хэм».