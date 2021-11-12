Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 298 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Стерлингу

12 Ноября 2021 • 15:14 Комментировать

«Барселона» действительно проявляет интерес к вингеру Рахиму Стерлингу, выступающему за «Манчестер Сити». Об этом некоторым представителям СМИ рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Информацией посредством своей странички в «Твиттере» поделился известный журналист Лу Мартин.

Ранее Рахим Стерлинг говорил о том, что он готов принять новый вызов в своей карьере, покинув «Манчестер Сити».

В сезоне 2021/2022 Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех соревнованиях. В них футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Ноября
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса получил 18 месяцев тюрьмы
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Тухель – лучший тренер АПЛ в октябре
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Стерлингу
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
13:49 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной
13:14 · Англия. Премьер-лига
Зиеш недоволен своим положением в «Челси» и хочет покинуть команду слухи
12:47 · Англия. Премьер-лига
Хави запросил у руководства «Барселоны» вернуть в Каталонию воспитанника клуба слухи
12:31 · Англия. Премьер-лига
Линекер ждёт назначения Лэмпарда в «Норвич»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил «Ливерпулю» отказом
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ» 7
11:16 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Джеррард имеет большой тренерский потенциал»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Линделоф – о «МЮ»: «Мы то взлетаем, то падаем» 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался форвардом сборной Италии
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» навяжет «Арсеналу» борьбу за Кулушевски слухи
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем