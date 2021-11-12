​Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Стерлингу

«Барселона» действительно проявляет интерес к вингеру Рахиму Стерлингу, выступающему за «Манчестер Сити». Об этом некоторым представителям СМИ рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Информацией посредством своей странички в «Твиттере» поделился известный журналист Лу Мартин.

Ранее Рахим Стерлинг говорил о том, что он готов принять новый вызов в своей карьере, покинув «Манчестер Сити».

В сезоне 2021/2022 Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех соревнованиях. В них футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами на партнёров.