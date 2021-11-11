«Ювентус» установил ценник на Рабио, которым интересуется «Ньюкасл»

Дни французского полузащитника Адриена Рабио в туринском «Ювентусе» сочтены. Как сообщают журналисты Calciomercato, «старая синьора» приняла решение расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

Главным претендентом на хавбека считается «Ньюкасл». Английский клуб может приобрести Адриена за 15 миллионов евро. Именно такую сумму итальянцы обозначили в качестве клаузулы. Стороны уже вступили в переговоры.

26-летний хавбек выступает за туринский коллектив с июля 2019 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Серии А Рабио провел восемь матчей и отдал один ассист.