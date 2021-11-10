​Селюк: «Абрамович мог взять Туре в «Челси», но он перешёл в «Манчестер Сити» - это был шок»

Известный агент Дмитрий Селюк в новом выпуске программы на канале Нобеля Арустамяна в YouTube вспомнил о переходе Яя Туре в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» тогда был никаким. Они к Лиге чемпионов даже близко не подходили – занимали седьмое-восьмое места в Премьер-лиге. Это был шок на тот момент, когда человек, который выиграет все трофеи с «Барселоной», перешёл в «Манчестер Сити».

Роман Абрамович был не против взять Яя в «Челси», но он перешёл в «Манчестер Сити», потому что я ему сказал. Потом же туда перешла вся «Барселона» - и Пеп, и Чики [Бегиристайн], и Сориано», - высказался Селюк.