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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс пропустит матчи сборной Бельгии

09 Ноября 2021 • 11:24 Комментировать

Тренерский штаб «Лестера» не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды в ближайших поединках. Речь идет о бельгийском полузащитнике Юри Тилемансе.

По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Роба Теннера, хавбек угодил в лазарет на две-три недели из-за проблем с голеностопом.

Таким образом, Юри не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах квалификационного этапа чемпионата мира-2022. В ближайшее время «красные дьяволы» сыграют против Эстонии и Уэльса.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Англии 24-летний полузащитник забил три гола и отдал два ассиста в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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