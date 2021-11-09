Тилеманс пропустит матчи сборной Бельгии

Тренерский штаб «Лестера» не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды в ближайших поединках. Речь идет о бельгийском полузащитнике Юри Тилемансе.

По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Роба Теннера, хавбек угодил в лазарет на две-три недели из-за проблем с голеностопом.

Таким образом, Юри не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах квалификационного этапа чемпионата мира-2022. В ближайшее время «красные дьяволы» сыграют против Эстонии и Уэльса.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Англии 24-летний полузащитник забил три гола и отдал два ассиста в 11 матчах.