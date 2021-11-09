«Челси» нацелился на защитника «Фенербахче»

Защитник сборной Венгрии Аттила Салаи, выступающий на клубном уровне за стамбульский «Фенербахче», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. По сообщениям журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси».

По данным источника, руководство английского гранда готово выделить на приобретение Салаи порядка 20 миллионов евро. Самому защитнику «пенсионеры» предложат долгосрочный трудовой договор с окладом в размере четырех миллионов евро.

Контракт Аттилы с турецким топ-клубом рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.