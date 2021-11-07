Джеррард может возглавить клуб АПЛ

Боссы бирмингемской «Астон Виллы» начали поиски нового главного тренера после отставки Дина Смита. Согласно сведениям журналистов The Telegraph, в шорт-лист представителя английской Премьер-лиги включены два известных специалиста. Речь идет о Стивене Джеррарде и Ральфе Хазенхюттле.

Напомним, что в настоящий момент Стиви Джи работает в шотландском «Глазго Рейнджерс», а австрийский тренер возглавляет «Саутгемптон».

После 16 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала десять баллов и располагается лишь на 16 месте в таблице. Следующий матч «львы» сыграют на своем поле с «Брайтоном».