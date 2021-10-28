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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Про карьеру Салаха напишут в египетских школьных учебниках

28 Октября 2021 • 00:34 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах пользуется популярностью у себя на родине в Египте.

По данным The Times, про нападающего можно будет прочитать в школьных учебниках английского языка в его стране.

Школьники узнают разные факты из биографии талантливого футболиста. Дети должны понять, что в жизни нужно ставить перед собой серьезные задачи и успешно их реализовывать.

29-летний Салах побеждал в АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие турниры. Нападающий является двукратным обладателем «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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