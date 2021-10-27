Топ-клубы АПЛ хотят бесплатно подписать защитника «Барселоны»

Защитник Серхи Роберто, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», имеет варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно сведениям таблоида The Sun, подписать 29-летнего футболиста желают лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Оба английских клуб вступят в борьбу за опытного игрока по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом. «Барса» не планирует подписывать новое трудовое соглашение с Роберто.

Серхи является воспитанником академии каталонского гранда. В составе первой команды он выступает с 2013 года.

В этом сезоне Ла Лиги защитник сыграл восемь матчей, забил два мяча и сделал один ассист.