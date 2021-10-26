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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранды из Манчестера хотят перехватить игрока у «Барселоны»

26 Октября 2021 • 08:23 Комментировать

Испанский легионер «РБ Лейпцига» Дани Ольмо пользуется спросом в английской Премьер-лиге. По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, в трансфере хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Скауты грандов АПЛ уже летали в Германию, чтобы оценить игру испанца вживую.

Ранее главным претендентом на Ольмо считалась каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовым» будет сложно подписать футболиста из-за финансовых проблем. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 23-летний хавбек провел две встречи и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Дани Ольмо
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