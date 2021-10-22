«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Брюгге»

Талантливый вингер бельгийского «Брюгге» Шарль де Кателаре имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно информации Goal.com, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет «Манчестер Сити».

По оценке портала Trasfermarkt, стоимость игрока составляет 25 миллионов евро. Действующий трудовой договор де Кателаре с «Брюгге» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Шарль принял участие в 15 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Ранее стало известно, что де Кателаре попал в список номинантов на премию Golden Boy.