Руни заявил о готовности возглавить «Ньюкасл»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни, ныне работающий главным тренером «Дерби», заявил о готовности занять пост наставника «Ньюкасла», об этом рапортует Chronicle Live. Напомним, что ранее «сороки» перешли в руки инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Стороны могут начать сотрудничество, однако главным препятствием является срок действия трудового соглашения. «Ньюкасл» готов подписать с Руни краткосрочный контракт, в то время как специалист рассчитывает на длительное сотрудничество.

Накануне в СМИ появилась новость о том, что «сороки» сформировали шорт-лист из приоритетных кандидатов. На пост рулевого претендуют Унаи Эмери, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.