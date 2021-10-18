​Футболист из АПЛ боится признаться, что он гей

Футболист одного из клубов Премьер-лиги Англии, чьё имя по понятным причинам не раскрывается, боится рассказывать о своей нестандартной ориентации. Слова этого игрока приведены на страницах таблоида The Sun.

«На дворе 2021 год, и я должен иметь возможность свободно говорить о том, кем я являюсь. Но на трибунах есть болельщики, для которых ещё не закончились 80-е года. Я хочу быть открытым с людьми, потому что я горжусь быть тем, кем я являюсь. Но правда в том, что я буду распят.

Этот футболист отметил, что обращался за психологической помощью из-за своих опасений оказаться раскрытым.