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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Футболист из АПЛ боится признаться, что он гей

18 Октября 2021 • 19:31 Комментировать (2)

Футболист одного из клубов Премьер-лиги Англии, чьё имя по понятным причинам не раскрывается, боится рассказывать о своей нестандартной ориентации. Слова этого игрока приведены на страницах таблоида The Sun.

«На дворе 2021 год, и я должен иметь возможность свободно говорить о том, кем я являюсь. Но на трибунах есть болельщики, для которых ещё не закончились 80-е года. Я хочу быть открытым с людьми, потому что я горжусь быть тем, кем я являюсь. Но правда в том, что я буду распят.

Этот футболист отметил, что обращался за психологической помощью из-за своих опасений оказаться раскрытым.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
A-LeXX
18 Октября 2021 в 20:40
CR7 )))
ARTUR
18 Октября 2021 в 19:44
К чему эта новость ?? И о чем?? О том как тяжело быть геем?? И нужно жить с девушкой имя кучу детей от сурогатных матерей ? К чему эта ,,новость,,??
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