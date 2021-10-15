Артета хочет привести «Арсенал» к чемпионскому титулу

Испанский специалист Микель Артета заявил о намерении привести лондонский «Арсенал» к чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге.

«Клуб давно не выигрывал чемпионат Англии. Но перед нами есть пример «Ливерпуля». Они долгое время не выигрывали золото Премьер-лиги, но в итоге добились своей цели. Так что нет ничего невозможного. Мне хочется реализовать эту цель. «Арсенал» становился чемпионом в прошлом, мы хотим снова повторить этот успех», - передает слова тренера Football.London.

После семи туров чемпионата Англии «канониры» набрали десять баллов и занимают 11 место в турнирной таблице.