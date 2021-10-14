Салах: Счастлив, когда команда выигрывает

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своей мотивации.
Ранее сообщалось, что египтянин может не продлить контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2023 года.
«Я счастлив, когда команда выигрывает. Всегда пытаюсь помочь, забивать, приносить команде победу. И это — самое важное.
Мы должны полностью выкладываться, чтобы выигрывать трофеи. «Ливерпуль» — клуб топ-уровня. Нам нужно подталкивать себя, выходить за собственные границы возможного.
Стоит сосредоточиться на главной цели — завоевании трофеев. Тогда всё выйдет», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».