Салах: Счастлив, когда команда выигрывает

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своей мотивации.

Ранее сообщалось, что египтянин может не продлить контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2023 года.

«Я счастлив, когда команда выигрывает. Всегда пытаюсь помочь, забивать, приносить команде победу. И это — самое важное.

Мы должны полностью выкладываться, чтобы выигрывать трофеи. «Ливерпуль» — клуб топ-уровня. Нам нужно подталкивать себя, выходить за собственные границы возможного.

Стоит сосредоточиться на главной цели — завоевании трофеев. Тогда всё выйдет», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».