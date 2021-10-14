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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах: Счастлив, когда команда выигрывает

14 Октября 2021 • 20:38 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своей мотивации.

Ранее сообщалось, что египтянин может не продлить контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2023 года.

«Я счастлив, когда команда выигрывает. Всегда пытаюсь помочь, забивать, приносить команде победу. И это — самое важное.

Мы должны полностью выкладываться, чтобы выигрывать трофеи. «Ливерпуль» — клуб топ-уровня. Нам нужно подталкивать себя, выходить за собственные границы возможного.

Стоит сосредоточиться на главной цели — завоевании трофеев. Тогда всё выйдет», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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