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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» задумался о возвращении Коутиньо

14 Октября 2021 • 11:26 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо близок к уходу из каталонской «Барселоны». Игрок так и не стал важным звеном сине-гранатового коллектива, а потому может быть продан грядущей зимой.

По информации портала Goal.com, «Барса» намерена расстаться с хавбеком по сниженной цене, чтобы сократить зарплатную ведомость. В списке претендентов на Коутиньо значится «Ливерпуль», за который бразилец выступал с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что против возвращения Филиппе выступает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В этом сезоне АПЛ бразилец сыграл четыре матча и не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Филиппе Коутиньо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
14 Октября 2021 в 14:03
Никогда Коут не будет больше играть за Ливерпуль!
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