«Ливерпуль» задумался о возвращении Коутиньо

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо близок к уходу из каталонской «Барселоны». Игрок так и не стал важным звеном сине-гранатового коллектива, а потому может быть продан грядущей зимой.

По информации портала Goal.com, «Барса» намерена расстаться с хавбеком по сниженной цене, чтобы сократить зарплатную ведомость. В списке претендентов на Коутиньо значится «Ливерпуль», за который бразилец выступал с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что против возвращения Филиппе выступает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В этом сезоне АПЛ бразилец сыграл четыре матча и не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.