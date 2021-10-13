Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 84 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Алекс Фергюсон объяснил, почему отказывался принять сборную Англии

13 Октября 2021 • 14:41 Комментировать

Легендарный тренер Алекс Фергюсон дважды получал предложения о том, чтобы принять сборную Англии. В обоих случаях шотландец, ставший настоящей легендой в «Манчестер Юнайтед», отказывался.

«Я бы ни за что не возглавил сборную Англии», - сказал Фергюсон на презентации своей автобиографии. «Мне предлагали эту работу, но я отказывался через 10 секунд. Я не мог управлять командой Англии. Представьте, как бы я потом вернулся в Шотландию. Боже!» - добавил шотландец.

Алекс Фергюсон ушёл на пенсию по завершению сезона 2012/2013. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» в последний раз на сегодняшний день становился чемпионом Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Сборная Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:32 · Англия. Премьер-лига
Де Врей близок к переезду в Англию слухи
16:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Анри недоволен игрой «Арсенала»: «У команды нет плана Б»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Зюле – цель «Ньюкасла» на трансферном рынке слухи
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Алекс Фергюсон объяснил, почему отказывался принять сборную Англии
13:34 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» хотят купить ещё два европейских клуба 2
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл» 1
12:28 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт решил покинуть «Арсенал» в январе
12:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва - лучший игрок «Манчестер Сити» в сентябре
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» запланировал переговоры по трансферу Холанна
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался нападающим «Челси»
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» устроит распродажу следующим летом 1
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда
09:43 · Англия. Премьер-лига
Реакция «Манчестер Юнайтед» на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом
Все новости
Рекомендуем