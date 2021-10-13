​Алекс Фергюсон объяснил, почему отказывался принять сборную Англии

Легендарный тренер Алекс Фергюсон дважды получал предложения о том, чтобы принять сборную Англии. В обоих случаях шотландец, ставший настоящей легендой в «Манчестер Юнайтед», отказывался.

«Я бы ни за что не возглавил сборную Англии», - сказал Фергюсон на презентации своей автобиографии. «Мне предлагали эту работу, но я отказывался через 10 секунд. Я не мог управлять командой Англии. Представьте, как бы я потом вернулся в Шотландию. Боже!» - добавил шотландец.

Алекс Фергюсон ушёл на пенсию по завершению сезона 2012/2013. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» в последний раз на сегодняшний день становился чемпионом Англии.