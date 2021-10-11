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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет сохранить Салаха в «Ливерпуле»

11 Октября 2021 • 11:10 Комментировать

В «Ливерпуле» предпримут попытку пролонгировать сотрудничество с египетским нападающим Мохамедом Салахом, об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клопп лично заинтересован в том, чтобы сохранить ведущего футболиста команды. Действующее трудовое соглашение 29-летнего форварда с «красными» рассчитано до лета 2023 года.

Салах принял участие в семи поединках английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Египтянин отметился шестью забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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