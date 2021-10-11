Клопп хочет сохранить Салаха в «Ливерпуле»

В «Ливерпуле» предпримут попытку пролонгировать сотрудничество с египетским нападающим Мохамедом Салахом, об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клопп лично заинтересован в том, чтобы сохранить ведущего футболиста команды. Действующее трудовое соглашение 29-летнего форварда с «красными» рассчитано до лета 2023 года.

Салах принял участие в семи поединках английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Египтянин отметился шестью забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.