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Шакири: «Хотел уйти из «Ливерпуля» раньше, мне не разрешали»

07 Октября 2021 • 22:58 Комментировать

Хавбек «Лиона» Джердан Шакири ответил на вопрос об уходе из «Ливерпуля».

«Я стремился уйти из «Ливерпуля» раньше. Однако мне не разрешали. Клуб меня не отпускал. Важно то, что теперь я ушёл. У меня были предложения из Испании и Италии.

С Клоппом общался по телефону. Потом он написал мне. Юрген пожелал мне удачи. Он сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем.

Я был нацелен получить новый вызов. Такое в футболе бывает. Клопп мне помог», — приводит слова Шакири Watson.

Шакири отыграл за «Ливерпуль» три сезона. 29-летний швейцарец перешел в «Лион» в августе 2021 года. Он подписал трехлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Ливерпуль Джердан Шакири
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