Шакири: «Хотел уйти из «Ливерпуля» раньше, мне не разрешали»

Хавбек «Лиона» Джердан Шакири ответил на вопрос об уходе из «Ливерпуля».

«Я стремился уйти из «Ливерпуля» раньше. Однако мне не разрешали. Клуб меня не отпускал. Важно то, что теперь я ушёл. У меня были предложения из Испании и Италии.

С Клоппом общался по телефону. Потом он написал мне. Юрген пожелал мне удачи. Он сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем.

Я был нацелен получить новый вызов. Такое в футболе бывает. Клопп мне помог», — приводит слова Шакири Watson.

Шакири отыграл за «Ливерпуль» три сезона. 29-летний швейцарец перешел в «Лион» в августе 2021 года. Он подписал трехлетний контракт.