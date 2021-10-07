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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Брайтона» подозревается в сексуальном насилии

07 Октября 2021 • 08:50 Комментировать (3)
Норвич
...
Брайтон
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16.10 17:00

Ещё один футболист клуба английской Премьер-лиги вляпался в скандал, который может поставить крест на его карьере.

По информации Sky Sports, полиция арестовала одного из футболистов «Брайтона». Ему инкриминируют сексуальное насилие. Операция по задержанию молодого человека прошла вблизи ночного клуба The Arch.

В полиции Сассекса уже прокомментировали факт задержания: «Двое мужчин были арестованы по заявлению женщины, сообщившей о насилии, случившемся на одной из аллей Брайтона в среду утром».

В клубе отказались пока что давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Согласно неофициальным сведениям, одним из задержанных может быть полузащитник «чаек» Ив Биссума.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл Брайтон
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Комментарии (2)
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ARTUR
07 Октября 2021 в 09:00
Никого он не насиловал ,он просто вел себя как принято в ихнем племени,увидел среди кустов и засадил ,чё тут такого ,станьте на одно колено и оставьте ,, человека,, в покое . А бабу эту нужно посадить за отсутствия толерантности
ингерман
07 Октября 2021 в 10:01
ай качигар ну почему цы такой тупой.. понятие с. насилия в обывательска-журналискай среде настока емко - оц любапытствуещега взгляда до самого действа.. ай вспоминая стагый совецкий аникдоц тибя походу в транвае не один раз б.. обозвали.. воц ты тута и петусисся пытаисся казаца святее папы-гимскага.. )))
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