Игрок «Брайтона» подозревается в сексуальном насилии

Ещё один футболист клуба английской Премьер-лиги вляпался в скандал, который может поставить крест на его карьере.

По информации Sky Sports, полиция арестовала одного из футболистов «Брайтона». Ему инкриминируют сексуальное насилие. Операция по задержанию молодого человека прошла вблизи ночного клуба The Arch.

В полиции Сассекса уже прокомментировали факт задержания: «Двое мужчин были арестованы по заявлению женщины, сообщившей о насилии, случившемся на одной из аллей Брайтона в среду утром».

В клубе отказались пока что давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Согласно неофициальным сведениям, одним из задержанных может быть полузащитник «чаек» Ив Биссума.