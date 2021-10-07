Названо имя игрока «Брайтона», подозреваемого в изнасиловании

«Брайтон энд Хоув Альбион» рискует на долгое время лишиться своей главной звезды.
Сегодня появилась информация о задержании английской полицией футболиста «чаек», которого подозревают в совершении насильственного полового акта с женщиной. По сведениям The Sun, арестованным спортсменом оказался 25-летний полузащитник Ив Биссума.
Сообщается, что игрок был доставлен в полицейский участок, будучи закованным в наручники.
Малийский хавбек «Брайтона» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отличился за свой клуб ассистом в пяти сыгранных матчах.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Ливерпуля» в услугах Ива Биссума.