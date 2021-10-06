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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг готов перейти в «Барселону»

06 Октября 2021 • 10:48 Комментировать (1)

В испанских СМИ активно муссируются слухи о переходе английского вингера Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону».

Как сообщают журналисты Sport.es, клубы обсуждают трансфер игрока на правах аренды. Сделка может быть оформлена в январе.

Что касается самого Стерлинга, то футболист не против переезда на «Камп Ноу». Вингер хочет сменить игровую прописку, поскольку не является игроком основного состава «горожан».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Рахим принял участие в семи встречах, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость составляет 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
06 Октября 2021 в 11:03
Стерлинг сам уже понял ,что от него пытаются избавиться .А ещё и с последними новостями про заинтересованность Нкунку ,надо валить .)
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