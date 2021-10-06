Стерлинг готов перейти в «Барселону»

В испанских СМИ активно муссируются слухи о переходе английского вингера Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону».

Как сообщают журналисты Sport.es, клубы обсуждают трансфер игрока на правах аренды. Сделка может быть оформлена в январе.

Что касается самого Стерлинга, то футболист не против переезда на «Камп Ноу». Вингер хочет сменить игровую прописку, поскольку не является игроком основного состава «горожан».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Рахим принял участие в семи встречах, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость составляет 90 млн евро.