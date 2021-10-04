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​Таунсенд рассказал, как просил футболку у Роналду

04 Октября 2021 • 17:26 Комментировать

Полузащитник «Эвертона» Андрос Таунсенд рассказал о том, как он просил футболку у Криштиану Роналду после субботнего матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что встреча на «Олд Траффорл» завершилась со счётом 1:1. Именно Таунсенд забил за «ирисок», причём свой гол он отпраздновал в стиле Роналду.

«Я поставил себе цель – не уезжать с «Олд Траффорд» без футболки Криштиану Роналду. Вы видели, что после финального свистка я подбежал прямо к нему. Я не знаю, что он бормотал, он говорил не на английском, а на португальском. Я три или четыре раза просил у него футболку. В конце концов, он сдался и сказал, что отдаст мне её в подтрибунном помещении. Мне пришлось подождать в раздевалке. К счастью, экипировщик принёс мне футболку. Я буду носить её с собой», - высказался Таунсенд для talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрос Таунсенд
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