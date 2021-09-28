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Премьер-лига

Моуринью обозначил трансферную цель «Ромы»

28 Сентября 2021 • 11:30 Комментировать

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле попал в сферу интересов очередного европейского клуба. На этот раз об интересе к 24-летнему футболисту заявила «Рома». Об этом сообщает Calciomercato.

Наставник «волков» Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении игрока, с которым поработал во время своего пребывания на посту рулевого «шпор».

Танги также находится под пристальным вниманием еще нескольких клубов. В трансфере футболиста заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Бавария».

Контракт 24-летнего француза с лондонцами рассчитан до конца июня 2025 года. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Танги Ндомбеле
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