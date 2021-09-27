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Премьер-лига

​Клопп расширил группу капитанов «Ливерпуля» до шести игроков

27 Сентября 2021 • 17:44 Комментировать

Юрген Клопп принял решение расширить группу капитанов «Ливерпуля» до шести футболистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в понедельник.

«У нас осталось три капитана – Хендо [Джордан Хендерсон], Милли [Джейми Милнер] и Вирг [Виргил ван Дейк]. Затем футболисты проголосовали ещё за троих капитанов – за Трента [Александер-Арнольд], Роббо [Эндрю Робертсон] и Алиссона.

В прошлом сезоне у нас были проблемы – мы теряли очень много игроков, и у нас не оставалось капитанов. Вот почему я решил, что имеет смысл немного расширить эту группу. Вот это мы и сделали», - сказал Клопп.

Во вторник, 28 сентября, «Ливерпуль» сыграет с «Порту» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп Джордан Хендерсон Виргил Ван Дейк Алиссон Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнольд
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