​АПЛ не рассматривает возможность проведения дополнительного тура за границей

Ещё в 2008 году были внесены предложения о возможности проведения в английской Премьер-лиге дополнительного, 39-го тура. Речь шла о проведении тура за границей, что открыло бы новые источники доходов. Ведущие клубы идею поддержали, но ФИФА, фанаты и большинство тренеров осудили предложение.

В начале новой неделе появилась информация о том, что этот план снова находится на повестке дня. Однако Sky Sports узнал, что на последнем собрании руководители клубов Премьер-лиги такой вариант не обсуждали. Новые предложения направлены лишь на то, чтобы сделать предсезонные матчи более конкурентоспособными и прибыльными.