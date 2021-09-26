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​Роналду хочет стать тренером в «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры слухи

26 Сентября 2021 • 09:12 Комментировать (2)

В конце лета Криштиану Роналду заключил контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «2+1». О завершении карьеры звёздный португалец пока не думает. При этом когда Роналду всё же повесит бутсы на гвоздь, он хочет получить тренерскую работу в «МЮ». Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

По данным источника, Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» является самым подходящим местом для старта тренерской работы. Криштиану мог бы начать новую главу своей спортивной карьеры, попутно наблюдая за развитием сына. Криштиану-младший уже начал заниматься в академии «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Сентября 2021 в 11:28
Вот то о чем я так часто говорю ,пишу .У них (спортсменов) по большей части бошки похожи на колодца ,пустые причем ,вот туда что крикни то и будет аукать , как старый анекдот про Брежнева,когда его убедили ,что его книга хорошая и он сказал ---может и мне прочитать ??так и с этим бедалогой Криштиану, какой-то его фан ,это я мягко так выразился запустил вот эту дебильную мысль что КР мог бы стать тренером МЮ , и ее долбят уже неделю как. И вот эхо доносит эту тему до сознания КР ,и что же он решает --- это хорошая возможность начать карьеру тренера, вот так сразу. Не где то в Ковентри,уигане Вест бромвиче,а сразу в МЮ.Перестаньте уже дуть этому парню в уши .Он хороший парень ,но он ребенок. Он верит в это ,верит что его любит мир. Подписчики всякие его в этом убедили ,ведь их миллион , я даже сомневаюсь что он знает сколько на самом деле всего человечества .
Алексей Антоненко
26 Сентября 2021 в 11:48

не обязательно сразу в главную команду же)

может, в молодёжку.

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