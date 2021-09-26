В конце лета Криштиану Роналду заключил контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «2+1». О завершении карьеры звёздный португалец пока не думает. При этом когда Роналду всё же повесит бутсы на гвоздь, он хочет получить тренерскую работу в «МЮ». Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

По данным источника, Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» является самым подходящим местом для старта тренерской работы. Криштиану мог бы начать новую главу своей спортивной карьеры, попутно наблюдая за развитием сына. Криштиану-младший уже начал заниматься в академии «красных дьяволов».