Клопп сравнил Салаха с Левандовски

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил своего подопечного Мохамеда Салаха с польским голеадором Робертом Левандовски, выступающим за мюнхенскую «Баварию».

«Мохамед играет на одном уровне с Робертом. Даже не сомневаюсь в этом. Салах – машина по забиванию мячей. Это очень большой профессионал своего дела. Мохамед постоянно работает над собой, чтобы всегда находиться в оптимальной форме», - передает слова немецкого специалиста The Guardian.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний египтянин принял участие в пяти поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.