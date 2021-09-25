Марсьяль может стать игроком немецкого топ-клуба

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». По сообщениям 90min, футболист рассматривает вариант с переездом в немецкую Бундеслигу.

По данным журналистов, подписать форварда может дортмундская «Боруссия». Руководство немецкого гранда будет готово побороться за Марсьяля в случае продажи норвежца Эрлинга Холанна. Стоимость Антони оценивается в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны лондонского «Тоттенхэма» и каталонской «Барселоны».

Контракт нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года.