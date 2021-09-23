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«Эвертон» нацелился на лидера «Ньюкасла» слухи

23 Сентября 2021 • 23:23 Комментировать
Уотфорд
...
Ньюкасл
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25.09 17:00

«Эвертон», который на днях распрощался с Хамесом Родригесом, ищет усиление в центральную зону. На радар скаутов «ирисок» попал один из лидеров «Ньюкасла» Шон Лонгстафф.

Издание Liverpool Echo сообщает, что «Эвертон» готов отдать за 23-летнего футболиста 13,5 миллионов евро. К тому же, клуб намерен предложить Лонгстаффу улучшенные условия контракта, в которые будут включены ряд различных бонусов.

Напомним, что летом «Эвертон» испытывал проблемы с финансовым фейр-плеем, но после продажи Хамеса удалось разгрузить зарплатную ведомость. Согласно источнику, сделка может быть оформлена уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

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Ньюкасл Эвертон Шон Лонгстафф Трансферы футбола - зима
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