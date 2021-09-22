Гуллит назвал игрока, которому стоит вручить «Золотой мяч»

Бывший голландский футболист Руд Гуллит считает, что французский хавбек Нголо Канте заслуживает получить «Золотой мяч».

«Эта ситуация схожа с той, что была у Барези. Он не мог выиграть награду, несмотря на уровень своего футбола. Всегда на первых ролях атакующие игроки, которые забивают много голов. Было бы хорошо, если бы «Золотой мяч» отдали тому, кого не замечают. Канте провел очень сильный сезон, он заслужил этот приз», - передает слова голландца Lequipe.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды должна пройти в конце года. В прошлом году вручение «Золотого мяча» отменили из-за пандемии коронавируса.