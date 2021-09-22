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Премьер-лига

Гуллит назвал игрока, которому стоит вручить «Золотой мяч»

22 Сентября 2021 • 09:01 Комментировать (3)

Бывший голландский футболист Руд Гуллит считает, что французский хавбек Нголо Канте заслуживает получить «Золотой мяч».

«Эта ситуация схожа с той, что была у Барези. Он не мог выиграть награду, несмотря на уровень своего футбола. Всегда на первых ролях атакующие игроки, которые забивают много голов. Было бы хорошо, если бы «Золотой мяч» отдали тому, кого не замечают. Канте провел очень сильный сезон, он заслужил этот приз», - передает слова голландца Lequipe.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды должна пройти в конце года. В прошлом году вручение «Золотого мяча» отменили из-за пандемии коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру,
Руд Гуллит Нголо Канте
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Sergo
22 Сентября 2021 в 10:45
А что, кто-то считает Копу значимым турниром?) По-моему, кроме Эквадора и Аргентины никто и не считает, даже уже Чили, Уругвай и Колумбия, о Бразилии и говорить не приходится... Его то и не во всех странах Южной Америки показывают и смотрят, о чем еще говорить? Победа на второсортном международном турнирчике сравнима, пожалуй, с Копа дель Соль или, что похлеще, с Кубком ПМП. Гномиус уже давно не показывает то, за что хотя бы его можно рассматривать в качестве одного из кандидатов на вручения ЗМ, но любители венценосного малютки педалируют его исключительностью налево и направо безо всякого умолка, а главное, толка, ибо мецци, как игрок для меня, как и для многих других его ненавистников, закончился после 2-го из 3-х в итоге врученных липовых и этим обесцененных ЗМ.
С другой стороны, пусть дадут карлику мячик, может, сотрется кто-нибудь бесполезный быстрей.
Id152079006
22 Сентября 2021 в 10:06
Золотой мяч отдадут гному! Надо поддержать его светлейшество в трудную минуту: тренеришка заменяет, не спросив, проклятую лягушатники делают старичку больно. Мячик, особенно золотой, его утешит!!!
Ale10JUFC
22 Сентября 2021 в 10:16
Конечно ему , а кому же еще? Там же еще и президент клуба очень "уважаемый" в УЕФА за заслуги перед футболом. А так как награда вручается очень честно то сомнений не остается.
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