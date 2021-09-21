Назван клуб, который хочет подписать Хамеса

Экс-футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес, правами на которого в настоящий момент владеет «Эвертон», близок к переезду в чемпионат Катара. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах 30-летнего игрока проявляет «Аль-Райан».

По данным журналиста, стороны обсуждают условия трудового соглашения. Что касается английского клуба, то «ириски» не против расстаться с колумбийцем.

Родригес мог продолжить карьеру в чемпионате Турции, где интерес к нему проявлял «Инстабул Башакшехир». Велись переговоры, но до оформления трансфера дело не дошло.

В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Хамес не сыграл ни одного поединка.