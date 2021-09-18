Мойес хочет вывести «Вест Хэм» в Лигу чемпионов

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поведал о цели своей команды на этот сезон.

«Вест Хэм» планирует бросить вызов топ-клубам АПЛ. В последнее время мы неплохо играем с грандами, учитывая, что полтора года назад команда билась за сохранение прописки в элитном дивизионе. Мы намерены двигаться только вперед, наша цель - выход в Лигу чемпионов», - цитирует специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне «молотобойцы» выступают в Лиге Европы. В первом туре лондонцы на выезде победили загребское «Динамо» (2:0).

После четырех туров Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает восьмое место в таблице.