На днях появилась информация о том, что Криштиану Роналду сменил место жительства в Манчестере из-за блеяния овец. На информацию отреагировал бывший одноклубник Роналду Патрис Эвра. Француз опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, на котором он находится в лодке вместе с овцами.

«Не волнуйся, бро. Я увожу своих овец подальше от твоего дома», - написал Эвра в подписи к видео, обращаясь к Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» перед закрытием летнего трансферного окна. В двух играх за «красных дьяволов» после возвращения португалец забил три гола.