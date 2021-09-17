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​«Увожу овец подальше»: Эвра обратился к Роналду видео

17 Сентября 2021 • 21:26 Комментировать

На днях появилась информация о том, что Криштиану Роналду сменил место жительства в Манчестере из-за блеяния овец. На информацию отреагировал бывший одноклубник Роналду Патрис Эвра. Француз опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, на котором он находится в лодке вместе с овцами.

«Не волнуйся, бро. Я увожу своих овец подальше от твоего дома», - написал Эвра в подписи к видео, обращаясь к Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» перед закрытием летнего трансферного окна. В двух играх за «красных дьяволов» после возвращения португалец забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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