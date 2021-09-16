«Манчестер Юнайтед» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны»

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортует на своих страницах Todofichajes.

По информации источника, заполучить талантливого нападающего в свои ряды рассчитывает «Манчестер Юнайтед». Представители клуба ведут переговоры по данному трансферу с агентом Жорже Мендешем. «Красные дьяволы» хотят воспользоваться истекающим контрактом Фати с «сине-гранатовыми». Соглашение рассчитано до лета 2022 года, и стороны пока не договорились о пролонгации.

18-летний Ансу является воспитанником «Барселоны». Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.