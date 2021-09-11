«Бавария» и «Челси» обсуждают громкий обмен

«Бавария» и «Челси» могут совершить громкий обмен атакующими футболистами, об этом сообщают журналисты Todo Fichajes. Стороны обсуждают сделку, в которую будут включены нападающий лондонцев Тимо Вернер и вингер мюнхенцев Лерой Сане.

При этом источник отмечает, что чемпион Германии вряд ли согласится расстаться с атакующим полузащитником, несмотря на заинтересованность в Вернере. Мюнхенцы хотели бы подписать Тимо в качестве замены Роберту Левандовски, однако не готовы жертвовать Сане ради этого трансфера.

В новом сезоне Бундеслиги Лерой отдал один ассист в трех встречах. На счету Вернера два матча в АПЛ без результативных действий.