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Премьер-лига

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на вингера «Баварии»

10 Сентября 2021 • 10:50 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Кингсли Коман может покинуть мюнхенскую «Баварию» и продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Источник утверждает, что в подписании 25-летнего французского вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Коман не планирует продлевать контракт с немецким грандом, в связи с чем может быть продан. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Кингсли составляет 65 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Бундеслиги француз сыграл два поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Кингсли Коман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
10 Сентября 2021 в 11:06
Кули толку ,трансферное окно закрылось ,и неизвестно что будет с Команом в зимнее трансферное окно ,может и вовсе не понадобиться.) И вообще ,в последнее время Коман подсдал .
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