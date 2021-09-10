«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на вингера «Баварии»

Атакующий полузащитник Кингсли Коман может покинуть мюнхенскую «Баварию» и продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Источник утверждает, что в подписании 25-летнего французского вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Коман не планирует продлевать контракт с немецким грандом, в связи с чем может быть продан. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Кингсли составляет 65 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Бундеслиги француз сыграл два поединка.