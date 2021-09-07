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Премьер-лига

Лондонские клубы поборются за вингера «Баварии»

07 Сентября 2021 • 08:33 Комментировать

Атакующий полузащитник Лерой Сане может покинуть мюнхенскую «Баварию» грядущей зимой. Футболиста сватают на Туманный Альбион, где он ранее защищал цвета «Манчестер Сити».

По сообщениям Talksport, главным претендентом на 25-летнего вингера считается «Челси». Побороться за игрока также могут «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сам Лерой не против вернуться в английскую Премьер-лигу.

Сане пополнил ряды «Баварии» летом 2020 года. Стороны заключили долгосрочный договор, рассчитанный до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Сане принял участие в трех встречах и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лерой Сане
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