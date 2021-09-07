Лондонские клубы поборются за вингера «Баварии»

Атакующий полузащитник Лерой Сане может покинуть мюнхенскую «Баварию» грядущей зимой. Футболиста сватают на Туманный Альбион, где он ранее защищал цвета «Манчестер Сити».

По сообщениям Talksport, главным претендентом на 25-летнего вингера считается «Челси». Побороться за игрока также могут «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сам Лерой не против вернуться в английскую Премьер-лигу.

Сане пополнил ряды «Баварии» летом 2020 года. Стороны заключили долгосрочный договор, рассчитанный до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Сане принял участие в трех встречах и отметился одной голевой передачей.