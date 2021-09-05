Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси»

Защитник Жюль Кунде летом мог перейти в «Челси», но остался в «Севилье». Поговаривают, что француз обиделся на андалузский клуб из-за своего несостоявшегося переезда в Лондон. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.

«Кунде не перешёл в «Челси», потому что совет директоров «Севильи» решил, что такое решение будет правильным, исходя из предложенной за игрока суммы», - приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» со ссылкой на Diario de Sevilla.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 2019 года. 22-летний защитник экспертами из transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.