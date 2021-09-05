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Премьер-лига

Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси»

05 Сентября 2021 • 12:45 Комментировать (1)

Защитник Жюль Кунде летом мог перейти в «Челси», но остался в «Севилье». Поговаривают, что француз обиделся на андалузский клуб из-за своего несостоявшегося переезда в Лондон. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.

«Кунде не перешёл в «Челси», потому что совет директоров «Севильи» решил, что такое решение будет правильным, исходя из предложенной за игрока суммы», - приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» со ссылкой на Diario de Sevilla.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 2019 года. 22-летний защитник экспертами из transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Хулен Лопетеги Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
05 Сентября 2021 в 13:01
к тому же это ведущий игрок команды , а если распродать ведущих игроков , то зачем тогда играть в ЛЧ ?? перетопчется и Челси и остальные .
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