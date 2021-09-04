Итальянский гранд хочет подписать голкипера «Арсенала»

Первый номер лондонского «Арсенала» Бернд Лено может сменить клубную прописку в следующее летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Итальянские СМИ утверждают, что в подписании 29-летнего немецкого голкипера заинтересован «Милан». «Россонери» готовы подписать игрока по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится трудовое соглашение с «канонирами».

Ранее сообщалось, что в услугах Лено заинтересован миланский «Интер».

В новом сезоне чемпионата Англии Бернд провел три встречи и пропустил девять голов. Он выступает за «Арсенал» с июля 2018 года.