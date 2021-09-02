Когда суммы зашкаливают: Самые дорогие трансферы лета-2021

В последний день лета в Европе закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие суммы этого периода.

В этот раз в топ дорогих трансферов попали 18 переходов, стоимость которых превысила 30 миллионов евро. Кстати, за эти деньги летом сменили клубы Пэтсон Дака (из «Зальцбурга» в «Лестер»), Дониэлл Мален (из ПСВ в дортмундскую «Боруссию»), Никола Влашич (из ЦСКА в «Вест Хэм») и Матеус Кунья (из «Гента» в мадридский «Атлетико»).

Все суммы трансферов традиционно указаны согласно данным портала transfermarkt.de.

Эдуардо Камавинга

Куда: «Реал» Мадрид (Испания);

Откуда: «Ренн» (Франция);

Стоимость: 31 млн евро.

Эдуардо Камавинга – это один из тех футболистов, про чей талант всем рассказывали чуть ли не еженедельно в последние годы. Он быстро стал лидером «Ренна», пробился в сборную Франции, и его сватали во все топ-клубы мира. Наконец-то сага вокруг 18-летнего хавбека завершена, и теперь ему выпала возможность доказать, что все разговоры были не зря.

Интересно, что Камавинга оказался в «Реале» отчасти по той причине, что мадридцы не смогли купить другого француза. «Сливочные» пытались заполучить Килиана Мбаппе, но договориться с «ПСЖ» не смогли. В итоге «Реал» сэкономил порядка 160 миллионов евро и теперь надеется следующим летом забрать форварда бесплатно в качестве свободного агента, а часть этой суммы и пошла на Камавинга.

Леон Бэйли

Куда: «Астон Вилла» (Англия);

Откуда: «Байер» (Германия);

Стоимость: 32 млн евро.

«Астон Вилла» была одним из самых активных игроков во время летнего трансферного окна, активно тратя деньги, вырученные за продажу Джека Грилиша. Из Германии был выписан талантливый ямайский вингер Леон Бэйли. Его давно ждали в Премьер-лиге, но он решил из чемпионата Бельгии перебраться в «Байер». В бундеслиге Бэйли не смог стать звездой, но был заметным футболистом. Теперь он идёт на повышение.

С точки зрения «Астон Виллы» Бэйли выглядит очень грамотным приобретением. Он молод, обладает многими важными качествами для хорошего вингера. В Бирмингеме наверняка надеются, что ямаец сможет дать результат новой команде и привлечь внимание более богатых клубов, чтобы ещё заработать в будущем.

Курт Зума

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Куда: «Вест Хэм» (Англия);

Откуда: «Челси» (Англия);

Стоимость: 35 млн евро.

Семь с половиной лет назад «Челси» выкупил 19-летнего перспективного защитника, который обладал потрясающими данными. Лондонцы пытались реализовать талант Зума внутри команды и в арендах, но, откровенно говоря, он так и не вышел на топ-уровень. Француз мог провести несколько игр на высоком уровне, а потом неожиданно провалиться. Этим летом «Челси» решил отпустить защитника, которому в октябре исполнится 27 лет.

Пожалуй, Зума по уровню подходит «Вест Хэму» – хорошей команде, которая всё же не претендует на самые высокие места. Француз наверняка усилит оборону «молотобойцев», но надо быть готовым к его новым провалам. При этом слегка странно, что Зума оказался совсем немного дешевле Рафаэля Варана, игрока совсем иного уровня. Однако внутрианглийский коэффициент сыграл свою роль.

Родриго де Пауль

Куда: «Атлетико» Мадрид (Испания);

Откуда: «Удинезе» (Италия);

Стоимость: 35 млн евро.

«Удинезе» ещё недавно был мастером по выращиванию футболистов, но в последние годы повторять этот трюк не удавалось. Наконец-то в Удине вновь подросла настоящая звезда, которая теперь будет радовать поклонников чемпионов Испании. Родриго де Пауль – центральный полузащитник, обладающий потрясающим пасом. Летом он был одним из главных творцов победы сборной Аргентины на Кубке Америки.

Теперь де Пауль будет регулярно играть на топ-уровне, и очень интересно посмотреть на него в рамках Лиги чемпионов. 27-летний хавбек долговато созревал, но сейчас он обладает всеми умениями суперзвезды, осталось их продемонстрировать. Год назад де Пауль мог оказаться в «Зените», но остался в «Удинезе» и, кажется, был прав, если судить по тому, что теперь аргентинец оказался в стане сильнейшей команды Испании.

Мартин Эдегор

Куда: «Арсенал» (Англия);

Откуда: «Реал» Мадрид (Испания);

Стоимость: 35 млн евро.

И ещё один 35-милионный трансфер. Именно в эту сумму оценивается переход Мартина Эдегора из «Реала» в «Арсенал». В прошлом сезоне норвежец выступал за «канониров» на правах аренды, а теперь лондонцы решили выкупить права на полузащитника. Эдегора все знают уже давно, когда он ещё в 15 лет дебютировал за сборную своей страны. Потом был «Реал», где стать звездой не удалось. Эдегор поездил по арендам, а теперь «сливочные» решили его окончательно продать.

В «Арсенале» строят молодую команду, правда, пока не слишком успешно. Так или иначе, Эдегору, по сути, отводится в этом проекте главная роль. Именно вокруг Эдегора, исходя из его позиции на поле, Микель Артета (или тренер, который его сменит) будет строить игру «канониров». Норвежец получил роль лидера в большом клубе, теперь его задача – вернуть лондонцев на верхние строчки.

Дэнни Ингс

Куда: «Астон Вилла» (Англия);

Откуда: «Саутгемптон» (Англия);

Стоимость: 35,2 млн евро.

Ещё одно приобретение от «Астон Виллы» в рейтинге самых дорогих трансферов. Часть средств от продажи Джека Грилиша бирмингемцы инвестировали в усиление атакующей линии, подписав Дэнни Ингса. Когда-то форвард подавал большие надежды и перебрался в «Ливерпуль», но раскрыться в стане мерсисайдцев не смог. Три года назад нападающий перебрался в «Саутгемптон», где перезапустил свою карьеру. В прошлом сезоне, например, Ингс забил 12 мячей, правда, некоторые из них получились курьёзными, но всё же.

На старте текущего сезона Ингс вновь забивает, демонстрируя, что сумел быстро адаптироваться в новой команде. Пожалуй, смущает в этом трансфере лишь тот факт, что нападающему 29 лет. «Астон Вилла», приобретя Ингса, делает ставку на сиюминутный результат, а не на будущее. Вопрос в том, чего бирмингемцы хотят добиться уже сейчас. Вряд ли их стоит ждать в зоне Лиги чемпионов.

Эмилиано Буэндия

Куда: «Астон Вилла» (Англия);

Откуда: «Норвич» (Англия);

Стоимость: 38,4 млн евро.

И ещё один трансфер от «Астон Виллы». Наверное, многим слегка удивительно видеть в списке самых дорогих трансферов игрока, который прошлый сезон провёл в чемпионшипе. Однако сделаем скидку на английский коэффициент и тот факт, что все знали о наличии у «Астон Виллы» большой суммы денег. Бирмингемцы продали Джека Грилиша и нуждались в замене. Вместо него был подписан Эмилиано Буэндия. Аргентинец два года назад блеснул в составе «Норвича», но не смог спасти «канареек» от вылета из Премьер-лиги. Буэндия остался верен команде, помог ей вернуться в элиту, но теперь сменил команду.

В целом решение «Астон Виллы» довольно понятно. Бирмингемцы взяли сравнительно молодого (24 года) футболиста, адаптированного к Премьер-лиге, с умениями, схожими с Грилишем. Аргентинец может ещё прогрессировать, чтобы привлечь внимание более богатых клубов в будущем, а до этого дать результат в стане «Астон Виллы». На самом деле, даже сумма в целом не поражает воображение. Хотя забавно, что футболист, игравший год назад в чемпионшипе, оказался дороже Эдегора и де Пауля.

Антуан Гризманн

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Куда: «Атлетико» Мадрид (Испания);

Откуда: «Барселона» (Испания);

Стоимость: 40 млн евро (по данным Фабрицио Романо).

Этим летом было сразу несколько громких возвращений, и одно случилось в Испании. Антуан Гризманн, намучавшись в «Барселоне», вернулся в «Атлетико». Француз уезжал в Каталонию за трофеями, но боялся оказаться в тени Лео Месси. Пока Гризманн с «Барселоной» выиграл один Кубок Испании, «Атлетико» успел стать чемпионом. Француз оказался-таки в тени Месси, но даже после его отъезда не остался.

В «Атлетико» Гризманн перешёл на правах аренды, но следующим летом «матрасники» выкупят его за 40 миллионов евро, как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Каталонцы таким образом поправляют свой бюджет, так как испытывают огромные финансовые проблемы, а столичный клуб собрал состав, который уже выглядит едва ли не более сильным, чем у «блауграны».

Тэмми Абрахам

Куда: «Рома» (Италия);

Откуда: «Челси» (Англия);

Стоимость: 40 млн евро.

История Тэмми Абрахама в сказку не превратилась. Воспитанник лондонского клуба, который рос на игре Дидье Дрогба, покинул родной клуб. Абрахам был ярок под руководством Фрэнка Лэмпарда в сезон, когда «синие» не могли приобретать новичков. Однако в игре Абрахама виделась ограниченность. В прошлом сезоне англичанин проиграл конкуренцию Тимо Вернеру, а после прихода Ромелу Лукаку и вовсе стал третьим форвардом «Челси».

Удивительно, что Абрахам в этой ситуации решил не оставаться в Англии, а уехать в другой чемпионат. «Рома», расставшись с Джеко, даже после приобретения Элдора Шомуродова хотела укрепить линию атаки. При этом англичанин знаком с Жозе Моуринью со времен «Челси», когда португалец там работал, а нападающий был в молодёжной команде. Абрахам подходит под тип центрфорварда, которого так ценит наставник. В конце концов Моуринью превратил Дрогба в форварда экстра-класса, теперь он попробует повторить этот трюк с Абрахамом.

Ибраима Конате

Куда: «Ливерпуль» (Англия);

Откуда: «Лейпциг» (Германия);

Стоимость: 40 млн евро.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» страдал из-за травм центральных защитников. Сначала сломался ван Дейк, который пропустил весь сезон, а затем из строя выбыли и остальные футболисты этого амплуа. Зимой мерсисайдцы пытались в авральном режиме решить эту проблему, но получилось так себе. В итоге «Ливерпуль» бесславно вылетел из Лиги чемпионов и с трудом пробился в топ-4 в Премьер-лиге.

Этим летом «Ливерпуль» подошёл к вопросу основательно, выложив 40 миллионов евро за капитана французской молодёжки. Ибраима Конате к 22 годам успел стать важной фигурой в «Лейпциге», так что это уже довольно опытный и сложившийся футболист. Учитывая его возраст, можно предположить, что «Ливерпуль» хочет решить вопрос на долгосрочную перспективу. В конце концов ван Дейку 30 лет, и он пропустил сезон после разрыва крестообразных связок. Посмотрим теперь, насколько защита «Ливерпуля» станет надёжной.

Рафаэль Варан

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Откуда: «Реал» Мадрид (Испания);

Стоимость: 40 млн евро.

Потенциально, это, возможно, главный трансфер этого лета. «Манчестер Юнайтед» много лет упорно искал укрепление центра обороны. Для этого в своё время были выложены фантастические деньги за Гарри Магуайра, но в одиночку он не давал результата. Теперь же англичанин получил себе партнёра экстра-класса в лице Рафаэля Варана, и у «красных дьяволов» теперь одна из сильнейших связок в центре обороны во всей Европы. Варан с его колоссальным опытом может не только укрепить защиту, но и подсказать многое молодым подопечным Оле-Гуннара Сульшера.

«МЮ», конечно, повезло, что Варан хотел именно на «Олд Траффорд». Француз не просто собирался уйти из «Реала» куда-то, а именно в стан «красных дьяволов». Во многом это и объясняет довольно скромную компенсацию. В 2022 году у Варана завершался контракт со «сливочными», и мадридцы стояли перед простым выбором: продать защитника сейчас в «МЮ» или отпустить туда же бесплатно следующим летом. Так или иначе, теперь у «красных дьяволов» не только грозная атака, но и сбалансированная оборона. С таким составом «МЮ» может всерьёз претендовать на чемпионство.

Дайо Упамекано

Куда: «Бавария» (Германия);

Откуда: «Лейпциг» (Германия);

Стоимость: 42,5 млн евро.

Кто бы ни бросал вызов «Баварии», глобально всё заканчивается одинаково. Мюнхенцы просто начинают забирать лучших футболистов конкурента. Когда-то от этого пострадали «Байер», «Вердер», дортмундская «Боруссия», а теперь «Лейпциг». «Красные быки» мечтают о чемпионстве, но этим летом отпустили в стан «Баварии» и главного тренера, и лучшего центрального защитника Дайо Упамекано. О французе давно говорят, ещё когда он выступал за «Зальцбург», появлялись новости, что топ-клубы хотят видеть футболиста в своём составе. Однако Упамекано перебрался в «Лейпциг», а теперь покидает систему «Ред Булл».

В «Баварии» Упамекано заменит Жерома Боатенга, который покинул Мюнхен по истечении контракта. Смена поколений в центре обороны команды завершена, и теперь вместо некогда грозной пары Боатенг – Хуммельс будут играть Упамекано – Зюле, хотя ещё есть Люка Эрнандес, который поборется за место в составе. Стоит признать, что теперь у «Баварии» довольно сильная защита.

Кристиан Ромеро

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Куда: «Тоттенхэм» (Англия);

Откуда: «Аталанта» (Италия);

Стоимость: 55 млн евро (по данным Фабрицио Романо).

Ещё один дорогостоящий защитник перебрался в английский «Тоттенхэм». По данным портала transfermarkt.de, пока «шпоры» лишь арендовали Кристиана Ромеро, но с обязательством выкупить, а стоимость постоянного трансфера составит порядка 55 миллионов евро. Аргентинец должен укрепить защиту «Тоттенхэма», которая в последние годы потеряла в надёжности.

Отдельно можно похвалить «Аталанту» за блестящую сделку. Год назад бергамаски арендовали Ромеро у «Ювентуса» за 2,3 миллиона евро с правом выкупа за 16 миллионов, которым и воспользовались теперь, чтобы перепродать защитника в три раза дороже. Вот что делает один год с Джампьеро Гасперини!

Бен Уайт

Куда: «Арсенал» (Англия);

Откуда: «Брайтон» (Англия);

Стоимость: 58,5 млн евро.

В прошлом сезоне 23-летний защитник отметился в составе «Брайтона», чем привлёк внимание более сильных клубов. В итоге Бен Уайт перебрался в «Арсенал». Сумма трансфера многих удивляет. Уайт оказался дороже Рафаэля Варана, Дайо Упамекано и Ибраима Конате, которые также действуют в центре обороны и этим летом сменили клубы. Конечно, тут надо сделать поправку на коэффициент английской Премьер-лиги, где любой внутренний трансфер оказывается крупнее, чем футболист из другого турнира.

Тем не менее Уайт выглядит хорошим приобретением для «Арсенала». Он пока ещё молод, обладает качествами для игры с системой высокого прессинга. Уайт также может первым пасом начинать атаки. Учитывая проблемы «канониров» в обороне в последние годы, новичок должен стать лучшим исполнителем в этой зоне. Хотя всё же Уайт выглядит менее сильным футболистом, чем Варан или Конате, которые оказались в Премьер-лиге. По крайней мере пока.

Ашраф Хакими

Куда: «ПСЖ» (Франция);

Откуда: «Интер» (Италия);

Стоимость: 60 млн евро.

«Интер» в прошлом сезоне выиграл Серию А, но даже попадание в Лигу чемпионов не позволило решить финансовые проблемы. В миланском клубе настоящий финансовый кризис, из-за чего пришлось расставаться с футболистами. Первым на выход отправился Ашраф Хакими, за которого «ПСЖ» выложил 60 миллионов евро. Марокканец прекрасно себя проявлял в последние годы в дортмундской «Боруссии» и «Интере», став одним из сильнейших правых защитников Европы. В свою очередь у «ПСЖ» были проблемы как раз в этой зоне.

Наверное, 60 миллионов евро выглядят крупной суммой, но, кажется, что Хакими обладает потенциалом, чтобы отбить каждый вложенный в него цент. Тем более что с парижанами за игрока конкурировал «Челси». Теперь марокканец закроет правый фланг в столице Франции, и «Реал» ещё вполне может начать кусать себе локти, что отпустил воспитанника. Однако этим летом мадридцы уже не имели возможности себе его вернуть.

Джейдон Санчо

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Откуда: «Боруссия» Дортмунд (Германия);

Стоимость: 85 млн евро.

Даже пандемия не лишила «Манчестер Юнайтед» возможности провернуть крупную сделку. Джейдон Санчо вернулся в Англию и Манчестер. Правда, вингер уезжал в Дортмунд из «Сити», а теперь перебрался в «Юнайтед». В целом этот трансфер абсолютно логичный, в нём нет никаких загадок. «Красным дьяволам» нужно было усиление на левый край атаки, и Санчо выглядит едва ли не идеальным решением. Он доказал в «Боруссии» свой класс, и ему не надо будет привыкать ни к Англии, ни к Манчестеру. При этом Санчо всего-то 21 год, так что у него всё впереди.

Всеми этими же причинами объясняется и стоимость Санчо. «Боруссия» едва ли могла удержать англичанина, который рвался на родину. Год назад «шмели» сумели отбиться от желаний «МЮ», но теперь насильно оставлять вингера не имело смысла. Да и компенсация в размере 85 миллионов евро – это очень приличное пополнение бюджета. К тому же в Дортмунде понимают, кем заменить Санчо. Изначально кажется, что все стороны остались в выигрыше.

Ромелу Лукаку

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Куда: «Челси» (Англия);

Откуда: «Интер» (Италия);

Стоимость: 115 млн евро.

Ещё одна жертва распродажи в «Интере» — это Ромелу Лукаку. Бельгиец, бывший лидером миланского клуба в прошлом сезоне, вернулся в Англию. «Интер» довольно сильно заработал на трансфере Лукаку, который стал самой дорогой продажей в истории Серии А и самым дорогим приобретением «Челси». Лондонцы планируют за счёт бельгийца решить проблему в атаке, где в прошлом году Тимо Вернер своей ужасной реализацией стал настоящим мемом. «Интер» же, потеряв Лукаку, серьёзно ослаб.

Самое интересное – это, конечно, вектор карьеры Лукаку применительно к «Челси». Именно в этот английский клуб бельгиец переехал в 18 лет из «Андерлехта». Более того, сообщалось, что форвард болел именно за «синих». Однако в Лондоне пробиться в основу Лукаку не смог и после ряда аренд был продан в «Эвертон». В Ливерпуле форвард раскрылся, и через 3 года за него бились всё тот же «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но «манкунианцы» оказались удачливее. На «Олд Траффорд» Лукаку проявил себя не слишком здорово, и вот теперь ещё 4 года спустя бельгиец вернулся-таки в «Челси».

Джек Грилиш

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Куда: «Манчестер Сити» (Англия);

Откуда: «Астон Вилла» (Англия);

Стоимость: 117,5 млн евро.

«Манчестер Сити» этим летом решил побить рекорд самого дорого футболиста в истории английской Премьер-лиги. Ранее никто в Британии не выкладывал такие деньжищи за игрока. «Горожане» выплатили «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов за Джека Грилиша. Интересно, что этот переход мог не состояться по желанию самого 25-летнего полузащитника. Грилиш сомневался в трансфере. Как кто-то верно подметил, перед хавбеком стоял выбор: памятник на стадионе «Астон Виллы» или трофеи в стане «Манчестер Сити». Кстати, бирмингемцы предлагали Грилишу очень большую зарплату. Однако хавбек всё же выбрал Манчестер.

Пожалуй, Грилиш под руководством Хосепа Гвардиолы – это одна из интриг будущего сезона. Полузащитник в скромной «Астон Вилле» играл на уровне топового футболиста, буквально в одиночку делая результат в Бирмингеме. Теперь же Грилиш будет окружён футболистами своего уровня, а Гвардиола может сделать из него игрока ещё более высокого уровня. Ждём и предвкушаем.

Андрей Центров