«Челси» не может договориться с «Атлетико» по трансферу Сауля

Испанский полузащитник Сауль Ньигес по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». «Пенсионеры» хотели бы подписать игрока этим летом, однако не могут договориться с мадридским «Атлетико» об условиях сделки.

Согласно сведениям портала Goal, «матрасники» готовы отпустить Ньигеса в аренду с обязательством выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Такие условия не подходят английскому клубу, переговоры на гране срыва.

Сауль играет за мадридский коллектив с 2013 года. Срок действия контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек провел три матча и отметился ассистом.