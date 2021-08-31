Холанн назвал лучшего защитника мира

Звездный форвард Эрлинг Холанн, который играет в немецком чемпионате за дортмундскую «Боруссию», ответил на вопрос о том, кого из защитников он считает лучшим в мире.

«По моему мнению, лучший защитник – Виргил ван Дейк. Он сейчас круче всех в обороне. Уверен, что многие поддержат мой выбор. Виргил быстр, силен и очень умен», - поведал норвежский футболист в интервью De Telegraaf.

Ван Дейк защищает цвета мерсисайдского коллектива с января 2018 года. «Ливерпуль» приобрел его у «Саутгемптона», заплатив более 80 миллионов евро.

Виргил пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы крестов. Это повреждение не позволило защитнику поехать на Евро-2020.