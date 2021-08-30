Диаш: «Манчестер Сити» намерен стать лучшим в Европе, я разделяю планы клуба»

Португальский защитник Рубен Диаш, подписавший новый контракт с «Манчестер Сити», поделился эмоциями после оформления сделки.

«Это очень важный момент для меня. Очень рад находиться в этом клубе. Приятно ощущать поддержку со стороны руководства. «Манчестер Сити» намерен стать лучшим в Европе, и я разделяю их планы. У нас одинаковые амбиции, а это очень важная составляющая сотрудничества», - цитирует 24-летнего футболиста пресс-служба «горожан».

Новое соглашение Рубена с английским топ-клубом рассчитано до середины 2027 года. В составе команды португалец выступает с 2020 года.