Главные трансферные интриги до закрытия европейского окна

В большинстве чемпионатов трансферное окно закрывается 31 августа, и многие клубы ещё пытаются совершить несколько важных сделок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ждать в эти деньки.

Килиан Мбаппе

Главная интрига – это, конечно, потенциальный трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». Нападающий уже чётко дал понять руководству парижан, что не будет продлевать контракт, который заканчивается следующим летом. Более того, Мбаппе хочет перейти в «Реал» – или сейчас за деньги, или через год бесплатно. Мадридцы в свою очередь поставили ультиматум «ПСЖ». Их последнее предложение – 170 миллионов евро. При этом все понимают, что французскому клубу уж точно не нужны деньги сами по себе, это проблемой не является. По сути, сейчас весь вопрос состоит в том, захочет ли «ПСЖ» пойти навстречу Мбаппе или предпочтёт сохранить француза, чтобы постараться выиграть Лигу чемпионов. Правда, в этом смысле важно понимать, готов ли сам форвард выкладываться в новом сезоне в Париже.

Замена Мбаппе в «ПСЖ»

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Если Мбаппе уйдёт, то «ПСЖ» надо будет срочно искать ему замену. Всё же Икарди и Сарабия выглядят не самыми звёздными помощниками для Неймара и Месси. Тем более что Мауро может и вовсе сам уйти. Ранее сообщалось, что парижане готовы пригласить Эрлинга Холанна из «Боруссии», но сам норвежец отказался. Холанн не спешит уезжать из Дортмунда и предпочитает иные варианты. Также была информация об интересе «ПСЖ» к Ришарлисону из «Эвертона». Бразилец перерос уровень «ирисок», но пока ни в один топ-клуб ему перейти не удаётся. Возможно, вот он шанс. Ходили разговоры про Жезуса, но «Манчестер Сити» сам нуждается в форварде, так что отпускать имеющегося не будет. Также ходят разговоры про Кинглси Комана, но его «Бавария» тоже вряд ли отпустит, если только не за какие-то гигантские деньги. Есть ещё два кандидата, о которых пойдёт речь ниже.

«Манчестер Сити» и новый форвард

«Манчестер Сити» после ухода Серхио Агуэро ищет нового нападающего. Подписать Гарри Кейна и Криштиану Роналду не удалось, и теперь у «горожан» очень мало вариантов. Один из них – это форвард «Фиорентины» Душан Влахович, который забивает в последнее время довольно много. 21-летний серб действительно прогрессирует, тем не менее для «Манчестер Сити» он выглядит немного сыровато. Сам Влахович успел заявить, что останется во Флоренции, однако ранее в самом клубе сообщили, что готовы рассмотреть предложение в размере 100 миллионов евро. Вряд ли серб столько стоит, но на флажке трансферного окна случиться может всякое.

Другой вариант – это Роберт Левандовски. Поляк, по слухам, хочет успеть поиграть в каком-то другом чемпионате. Для «Манчестер Сити» такой наконечник выглядит чуть ли не идеальным усилением. Правда, Левандовски уже 33 года, а взвешенная трансферная политика «горожан» не нацелена на ветеранов.

Кстати, эти обе фамилии фигурировали и в слухах про замену Мбаппе в Париже. В итоге же «Манчестер Сити» может удивить иначе – приобрести Александра Исака из «Реал Сосьедад» или Юссефа Эн-Несири из «Севильи», например. «Горожанам» слишком уж нужен форвард.

Замена Роналду в «Ювентусе»

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После ухода Криштиану Роналду «Ювентус» тоже ищет игрока в группу атаки, но едва ли конкурирует с «Манчестер Сити» и «ПСЖ» по фамилиям. Судя по всему, в Турин вернётся Мойзе Кин. Когда-то в «Ювентусе» он начинал, но затем ушёл в «Эвертон», а прошлый сезон провёл на правах аренды в «ПСЖ». Теперь Кин в шаге от возвращения, сообщается, что уже намечен его медосмотр. Другой претендент – это Мауро Икарди. Аргентинец думает об уходе из всё того же «ПСЖ». Правда, отъезд Килиана Мбаппе может заставить его задержаться в столице Франции. При этом «Ювентус» уже давно думает об Икарди.

Жюль Кунде

Этим летом в Англии тренд на покупку нового центрального защитника. «МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль»», «Тоттенхэм» это сделать успели, теперь очередь за «Челси». «Синие» планируют на флажке подписать Жюля Кунде из «Севильи», под него даже освободили место продажей Курта Зума. Андалузцы могут вновь заработать целый мешок денег за защитника, которого на момент приобретения знали далеко не многие. В «Челси» же Кунде должен укрепить центр обороны, где порой выходят Маркос Алонсо и ветеран Тьяго Силва, которому точно не хватит сил на весь сезон.

Андрей Центров