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Де Хеа отреагировал на возвращение Роналду в «МЮ»

30 Августа 2021 • 09:34 Комментировать

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о возвращении португальского голеадора Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

«Мечта всех болельщиков «МЮ» сбылась. Очень круто, что Криштиану вернулся. Думаю, он сможет усилить нашу игру, этот футболист способен сделать команду еще лучше. Команда рада его приходу», - цитирует испанского голкипера пресс-служба «красных дьяволов».

О трансфере 36-летнего португальца было объявлено на прошлой неделе. Стороны подписали трудовой договор на два года.

Напомним, что КриРо уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Давид Де Хеа
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